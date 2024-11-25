Почему могут не поступать выплаты ВПЛ
Существует несколько причин, по которым внутренне перемещенные лица могут не получить положенные выплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии". Основные из них:
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- Доход члена семьи, который проживает отдельно. Иногда в совокупный доход семьи учитывают заработок человека, который фактически длительное время не проживает с семьей, хотя этого делать не должны.
- Доход военнослужащих. В совокупный доход включают заработок членов семьи, которые являются военнослужащими, что также может быть ошибкой.
- Наличие жилья на подконтрольной территории. Если у вас есть недвижимость в регионе, который не относится к зонам активных или потенциальных боевых действий, это может стать основанием для прекращения выплат.
- Превышение совокупного дохода. Например, получение премии на работе или увеличение пенсии может повлиять на размер совокупного дохода семьи.
- Другие причины. Это могут быть ошибки в обработке данных или индивидуальные случаи.
Обратите внимание! В случае задержки или прекращения выплат рекомендуется обратиться в соответствующие органы социальной защиты для уточнения деталей и разрешения ситуации.