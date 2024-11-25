Чому можуть не надходити виплати ВПО
Існує кілька причин, через які внутрішньо переміщені особи можуть не отримати належні виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії". Основні з них:
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- Дохід члена сім’ї, який проживає окремо. Інколи до сукупного доходу родини враховують заробіток людини, яка фактично тривалий час не проживає з сім’єю, хоча цього робити не повинні.
- Дохід військовослужбовців. До сукупного доходу включають заробіток членів родини, які є військовослужбовцями, що також може бути помилкою.
- Наявність житла на підконтрольній території. Якщо у вас є нерухомість у регіоні, який не належить до зон активних чи потенційних бойових дій, це може стати підставою для припинення виплат.
- Перевищення сукупного доходу. Наприклад, отримання премії на роботі або збільшення пенсії може вплинути на розмір сукупного доходу родини.
- Інші причини. Це можуть бути помилки в обробці даних або індивідуальні випадки.
Зверніть увагу! У разі затримки чи припинення виплат рекомендується звернутися до відповідних органів соціального захисту для уточнення деталей і вирішення ситуації.