Що очікує ВПО у 2025 році

Зокрема щороку допомогу для внутрішньо переміщених осіб зменшується, пише 24 канал, з посиланням на нардепа, члена Комітету Верховної Ради з прав людини Максима Ткаченко.

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У 2022-му ця сума була близько 73 мільярдів гривень, у 2023-му - 57 мільярдів гривень. Як бачимо, щороку, на жаль, вона зменшується,

– зазначив Ткаченко.

Водночас політик висловив думку, що через брак коштів можуть з'явитися нові критерії від Міністерства соціальної політики для виплати допомоги ВПО. Таким чином вдасться зменшити кількість одержувачів допомоги.

Максим Ткаченко розповів, що з березня виплат позбавили дві третини ВПО, тобто понад 60%. Подібні рішення уряду суперечать заяві Володимира Зеленського про збереження виплат у 2024 році.

Упевнений: саме через позбавлення виплат на проживання багато хто з ВПО ухвалив непросте рішення і повернувся додому - на прифронтову територію і навіть в окупацію,

– заявив народний депутат.

Нова допомога для ВПО

Незабаром внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати ще один новий вид допомоги. Йдеться про субсидії на оренду житла.

Згідно зі слів Ткаченка, на реалізацію цього проєкту в бюджеті передбачено близько 4 мільярдів гривень. Міністерство соціальної політики запевняє, що оформлення подібних субсидій розпочнеться з середини січня 2025 року.

Хто має право на субсидію Право на таку субсидію матимуть родини переселенців, які витрачають понад 30% загальних доходів на оренду. Однак якщо доходи сім'ї не перевищують 5 840 гривень на одну людину, то допомога покриватиме більшу частину вартості оренди.

Зверніть увагу! Субсидії для оренди житла призначатиме Пенсійний фонд. Тому ВПО повинні будуть зареєструвати там договір оренди.