Оцифрування трудових книжок завершилося: що тепер буде зі страховим стажем

Завершення терміну оцифрування трудових книжок викликало чимало запитань серед українців, які не встигли перевести свої документи в електронний формат. Чи вплине це на страховий стаж, право на пенсію та що насправді передбачають чинні правила, читайте далі.

Чи зникне "паперовий" стаж після 10 червня?

Попри завершення 10 червня 2026 року п'ятирічного перехідного періоду для переведення паперових трудових книжок в електронний формат, українці не втратять ані страховий стаж, ані можливість підтвердити свою трудову діяльність.

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Процес оцифрування продовжиться і надалі, а паперові документи залишатимуться чинними. Про це нагадали у Мінсоцполітики.

Довідково: П'ятирічний термін був запроваджений для поступового перенесення відомостей про трудову діяльність до Реєстру застрахованих осіб. За цей час працівники та роботодавці могли подати скановані копії трудових книжок, а Пенсійний фонд – опрацювати інформацію та сформувати електронні записи.

Водночас завершення цього етапу не означає, що подати документи більше не можна. Якщо відомості про стаж ще не оцифровані, їх і надалі прийматимуть для внесення до електронної системи.

Чи можна оцифрувати трудову книжку після 10 червня?

Порядок подання документів не змінився. Як і раніше, передати відомості з паперової трудової книжки до електронного реєстру можна самостійно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою роботодавця.

Отже, завершення перехідного періоду не позбавляє громадян права оцифрувати документи у майбутньому. Електронна трудова книжка покликана спростити облік трудового стажу та мінімізувати ризик втрати паперових документів.

Чи вплине неоцифрована книжка на страховий стаж?

Відсутність електронної копії трудової книжки не означає втрати страхового чи трудового стажу.

Паперовий документ, як і раніше, залишається офіційним підтвердженням періодів роботи та може використовуватися під час призначення пенсії разом з іншими документами, передбаченими законодавством.

Чи потрібно пенсіонерам повторно подавати документи?