Чому не приходить "тисяча Зеленського"

Деякі українці досі чекають на виплату "тисячі Зеленського", хоча подали заявки понад 10 днів тому. Чому виникають затримки та що з цим робити, читайте далі.

Затримки у виплати "тисячі Зеленського"

Подати заявку на отримання "тисячі Зеленського" стало можливим з 1 грудня. Втім, деякі українці почали скаржитись на те, що гроші так і не надійшли на рахунки. Хоча кошти повинні були зарахуватись протягом 10 днів після подачі заявки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Як пояснюється, це могло статися із кількох причин:

Надмірна кількість заявок перевантажила систему, тому обробка затрималася.

Особі відмовили у виплаті, наприклад, через перебування за кордоном.

Втім, громадянам, які так і не отримали кошти, радять звернутися до Мінекономіки щодо їх нарахування.

Дія є технічним адміністратором послуги, а за нарахування коштів відповідає Міністерство економіки України. Тому щодо термінів та умов зарахування зверніться, будь ласка, до Мінекономіки на пошті,

– ідеться в повідомленні Дії.