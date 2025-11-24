24 листопада, 12:29
Не на розваги: на що не можна витратити 1 000 гривень "Зимової підтримки"
Мільйони українців вже подали заявку на отримання 1 000 гривень від держави у рамках програми "Зимова підтримка". Однак витратити ці кошти на розваги не можна.
На що не можна витратити 1 000?
Наразі 1 000 державної підтримки можна витратити на ліки, комунальні послуги, деякі продукти, передає 24 Канал з посиланням на умови програми "Зимова підтримка".
Однак "Зимову підтримку" не можна витрачати:
- на поповнення мобільного телефона;
- на оплату послуг інтернету;
- на ресторани та кафе;
- на квитки у кінотеатр та інші розважальні послуги.