Не на розваги: на що не можна витратити 1 000 гривень "Зимової підтримки"

Мільйони українців вже подали заявку на отримання 1 000 гривень від держави у рамках програми "Зимова підтримка". Однак витратити ці кошти на розваги не можна.

На що не можна витратити 1 000? Наразі 1 000 державної підтримки можна витратити на ліки, комунальні послуги, деякі продукти, передає 24 Канал з посиланням на умови програми "Зимова підтримка". Дивіться також "Зимова тисяча" для українців: у Дії поділилися важливими новинами Однак "Зимову підтримку" не можна витрачати: на поповнення мобільного телефона;

на оплату послуг інтернету;

на ресторани та кафе;

на квитки у кінотеатр та інші розважальні послуги.