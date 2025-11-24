24 ноября, 12:29
Не на развлечения: на что нельзя потратить 1 000 гривен "Зимней поддержки"
Миллионы украинцев уже подали заявку на получение 1 000 гривен от государства в рамках программы "Зимняя поддержка". Однако потратить эти средства можно только на определенные категории товаров и услуг.
На что нельзя потратить 1 000?
Сейчас 1 000 государственной поддержки можно лекарства, коммунальные услуги, некоторые продукты, передает 24 Канал со ссылкой на условия программы "Зимняя поддержка".
Однако "Зимнюю" поддержку пока нельзя тратить:
на пополнение мобильного телефона;
на оплату услуг интернета;
на покупку билетов на поезд;
на билеты в кинотеатр.