24 ноября, 12:29
Не на развлечения: на что нельзя потратить 1 000 гривен "Зимней поддержки"

Ирина Гайдук

Миллионы украинцев уже подали заявку на получение 1 000 гривен от государства в рамках программы "Зимняя поддержка". Однако потратить эти средства можно только на определенные категории товаров и услуг.

На что нельзя потратить 1 000?

Сейчас 1 000 государственной поддержки можно лекарства, коммунальные услуги, некоторые продукты, передает 24 Канал со ссылкой на условия программы "Зимняя поддержка".

Однако "Зимнюю" поддержку пока нельзя тратить:

на пополнение мобильного телефона;

на оплату услуг интернета;

на покупку билетов на поезд;

на билеты в кинотеатр.

 

 

 