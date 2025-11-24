Не на развлечения: на что нельзя потратить 1 000 гривен "Зимней поддержки"

Миллионы украинцев уже подали заявку на получение 1 000 гривен от государства в рамках программы "Зимняя поддержка". Однако потратить эти средства можно только на определенные категории товаров и услуг.

На что нельзя потратить 1 000? Сейчас 1 000 государственной поддержки можно лекарства, коммунальные услуги, некоторые продукты, передает 24 Канал со ссылкой на условия программы "Зимняя поддержка". Смотрите также "Зимняя тысяча" для украинцев: в Дії поделились важными новостями Однако "Зимнюю" поддержку пока нельзя тратить: на пополнение мобильного телефона; на оплату услуг интернета; на покупку билетов на поезд; на билеты в кинотеатр.