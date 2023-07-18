Недоліки почали перевищувати переваги: що не так з фіксованим курсом та валютними обмеженнями

Валютні обмеження, які були введені НБУ, поступово втрачають свою ефективність. Недоліки стають суттєвішими за переваги.

Що не так з фіксованим курсом та валютними обмеженнями

Економіст Володимир Лепушинський розповів, що фіксація обмінного курсу разом з валютними обмеженнями були дуже ефективними з початку війни. Проте з часом недоліки стали помітнішими, а саме:

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накопичення дисбалансу в економіці

обмеження можливості її адаптації до зміни зовнішніх і внутрішніх умов.

Володимир Лепушинський Директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Валютні обмеження з часом втрачають свою ефективність, бо й умови змінюються, і бізнес знаходить шляхи для їхнього обходу. До того ж їхнє збереження може просто невиправдано викривляти бізнес-середовище й стримувати економічну активність.

Також він додав, що у НБУ впевнені, що необхідно поступово переходити до гнучкого курсу та пом'якшувати валютні обмеження.

Влада планує обмежити ставки за мікрокредитами

Данило Гетманцев розповів, що зараз фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування. Денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.

У Раді хочуть ввести наступні зміни: