Недостатки начали превышать преимущества: что не так с фиксированным курсом и валютными ограничениями

Валютные ограничения, введенные НБУ, постепенно теряют свою эффективность. Недостатки становятся более существенными, чем преимущества.

Что не так с фиксированным курсом и валютными ограничениями

Экономист Владимир Лепушинский рассказал, что фиксация обменного курса вместе с валютными ограничениями была очень эффективна с начала войны. Однако со временем недостатки стали заметнее, а именно:

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накопление дисбаланса в экономике;

ограничение возможности ее адаптации к изменению внешних и внутренних условий.

Владимир Лепушинский Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Валютные ограничения со временем теряют свою эффективность, потому что условия изменяются, и бизнес находит пути для их обхода. К тому же, их сохранение может просто неоправданно искажать бизнес-среду и сдерживать экономическую активность.

Также он добавил, что в НБУ уверены, что необходимо постепенно переходить к гибкому курсу и смягчать валютные ограничения.

Власти планируют ограничить ставки по микрокредитам

Даниил Гетманцев рассказал, что сейчас фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования. Дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1 000% годовых.

В Раде хотят ввести следующие изменения: