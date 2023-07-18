Недостатки начали превышать преимущества: что не так с фиксированным курсом и валютными ограничениями
Источник:РБК-Украина
Валютные ограничения, введенные НБУ, постепенно теряют свою эффективность. Недостатки становятся более существенными, чем преимущества.
Что не так с фиксированным курсом и валютными ограничениями
Экономист Владимир Лепушинский рассказал, что фиксация обменного курса вместе с валютными ограничениями была очень эффективна с начала войны. Однако со временем недостатки стали заметнее, а именно:
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- накопление дисбаланса в экономике;
- ограничение возможности ее адаптации к изменению внешних и внутренних условий.
Валютные ограничения со временем теряют свою эффективность, потому что условия изменяются, и бизнес находит пути для их обхода. К тому же, их сохранение может просто неоправданно искажать бизнес-среду и сдерживать экономическую активность.
Также он добавил, что в НБУ уверены, что необходимо постепенно переходить к гибкому курсу и смягчать валютные ограничения.
Власти планируют ограничить ставки по микрокредитам
Даниил Гетманцев рассказал, что сейчас фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования. Дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1 000% годовых.
В Раде хотят ввести следующие изменения:
- ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита (примерно 350% годовых);
- запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
- запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита;
- обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.