Что будет с гривневыми депозитами на следующей неделе

Банкир Дмитрий Замотаев для 24 Канала рассказал, что, на первый взгляд, ситуация будет аналогичной прошлой неделе, а именно:

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максимальные ставки по депозитам от 3 месяцев до 1 года сохранятся на уровне 20 – 21%;

размер средних ставок по гривневым депозитам с размещением от 3 месяцев составит 12 – 13%, а от 3 месяцев до 1 года – до 18%;

с учетом инфляционного прогноза до конца года, а это 15,3%, максимальная прибыль по гривневым депозитам ожидается на уровне 3 – 6%.

Напомним! По данным портала "Минфин", за последние 2 недели 7 небольших коммерческих банков увеличили процентные ставки по гривневым депозитам. Таким образом, рост процентов по вкладам от 3 месяцев до 1 года составил от 1,5% до 3,5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА В то же время тенденция к постепенному увеличению коммерческими банками ставок по гривневым депозитам несколько затормозится, ведь эффект от мер НБУ, направленных на повышение доходности депозитов, уже исчерпан. Кроме того, заявление НБУ о снижении учетной ставки на 1-2 процентного показателя (по словам регулятора во второй половине июля или в сентябре) может существенно повлиять на доходность депозитов.

Он добавил, что при внедрении новых депозитных сертификатов, проценты по ним будут тождественны размеру учетной ставки. По его прогнозу, максимальные ставки по депозитам могут снизиться до 19 – 20%, а средние ставки по вкладам от 3 месяцев составят 11 – 12%, от 3 месяцев до 1 года – 16 – 17%.

Таким образом, в течение 10 – 16 июля ситуация в сегменте гривневых депозитов станет кульминационной (на данном этапе это может быть последней неделей, когда депозитные ставки максимальны). Также некоторые комбанки будут постепенно развивать\возобновлять собственные долларовые депозиты, но такая тенденция пока не стала "мейнстримом",

– добавил банкир.

Что будет с процентами на валютные депозиты

Дмитрий Замотаев считает, что в сегменте валютных депозитов ситуация может сложиться по другому. Количество банков, пересматривающих условия долларовых депозитов, растет, а максимальные ставки уже превысили 2% годовых.

Вполне вероятно, что до конца июля – до середины августа максимальные ставки могут "дотянуться" до уровня 3%, что по уровню "чистой" прибыли (с учетом инфляции) может стать сопоставимым с некоторыми гривневыми депозитами,

– объяснил он.

Обратите внимание! За последние две недели 2 банка пересмотрели условия по валютным депозитам: так ставки по долларовым вкладам с размещением на 1 год уже достигают 2,75%, а в евро на тот же срок – 2%.