Що буде з гривневими депозитами на наступному тижні

Банкір Дмитро Замотаєв для 24 Каналу розповів, що, на перший погляд, ситуація буде аналогійною до минулого тижня, а саме:

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максимальні ставки за депозитами від 3 місяців до 1 року збережуться на рівні 20 – 21%;

розмір середніх ставок за гривневими депозитами з розміщенням від 3 місяців складе 12 – 13%, а від 3 місяців до 1 року – до 18%;

з урахуванням інфляційного прогнозу до кінця року, а це 15,3%, максимальний прибуток за гривневими депозитами очікується на рівні 3 – 6%.

Нагадаємо! За даними порталу "Мінфін", за останніх 2 тижні 7 невеликих комерційних банків збільшили відсоткові ставки за гривневими депозитами. Таким чином, зростання відсотків за вкладами від 3 місяців до 1 року становило від 1,5 відсоткового показника до 3,5 відсоткового показника.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Водночас тенденція до поступового збільшення комерційними банками ставок за гривневими депозитами дещо загальмується, адже ефект від заходів НБУ, направлених на підвищення дохідності депозитів, вже вичерпано. Крім того, заява НБУ про зниження облікової ставки на 1 – 2 відсотковий показник (за словами регулятора у другій половині липня чи у вересні) може суттєво вплинути на дохідність депозитів.

Він додав, що за умови впровадження нових депозитних сертифікатів, відсотки за ними будуть тотожні розміру облікової ставки. За його прогнозом, максимальні ставки за депозитами можуть знизитися до 19 – 20%, а середні ставки за вкладами від 3 місяців складуть 11 – 12%, від 3 місяців до 1 року – 16 – 17%.

Таким чином, впродовж 10 – 16 липня ситуація в сегменті гривневих депозитів стане кульмінаційною (на даному етапі це може бути останнім тижнем, коли депозитні ставки є максимальними). Також деякі комбанки поступово розвиватимуть\поновлюватимуть власні доларові депозити, але така тенденція поки що не стала "мейнстримом",

– додав банкір.

Що буде з відсотками на валютні депозити

Дмитро Замотаєв вважає, що у сегменті валютних депозитів, ситуація може скластися по іншому. Кількість банків, які переглядають умови доларових депозитів зростає, а максимальні ставки вже перевищили 2% річних.

Цілком вірогідно, що до кінця липня – до середини серпня максимальні ставки можуть "дотягтися" до рівня 3%, що за рівнем "чистого" прибутку (з урахуванням інфляції) може стати співставним до деяких гривневих депозитів,

– пояснив він.

Зверніть увагу! За останні два тижні 2 банки переглянули умови за валютними депозитами: так ставки за доларовими вкладами з розміщенням на 1 рік вже сягають 2,75%, а в євро на той же термін – 2%.