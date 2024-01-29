Якщо неправильно нарахували виплати: як пенсіонеру захистити свої права

Бувають випадки, коли пенсіонери не згодні з рішенням пенсійного органу щодо призначення, перерахунку або переведення з одного виду пенсії на інший. Що робити у таких випадках та куди звертатись, читайте далі.

Чи можна оскаржити рішення ПФУ

Перш за все, громадянин має право оскаржити таке рішення в органі Пенсійного Фонду вищого рівня.

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Скарга на рішення органу, який призначає пенсії, подається громадянином особисто або його законним представником, відповідно до законодавства.

Яким чином оскаржити рішення

При розгляді скарги, ПФУ перевіряє законність і обґрунтованість оскаржуваного рішення або відхиляє скаргу, або повністю, або частково її задовольняє, видаючи відповідні розпорядження щодо дій органу ПФУ.

Згідно з нормами, скарга може бути подана до органу ПФУ вищого рівня протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення заявника з прийнятим рішенням.

Щоб написати та передати звернення до ПФУ, існує кілька методів:

Відправити письмове звернення традиційною поштою, або особисто подати його у відповідний орган чи установу. Надіслати електронною поштою. При цьому, у зверненні обов’язково має бути вказана електронна адреса для відповіді або інші контактні дані для зв’язку з Вами.

У кожному випадку, скарга повинна бути чітко сформульована, підписана заявником із зазначенням дати подання. Це допомагає забезпечити належний розгляд Вашого звернення та ефективне спілкування з Пенсійним фондом.

У зверненні до ПФУ також має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника;

найменування органу ПФУ, яким прийнято рішення;

суть порушеної вимоги;

інформація про оскарження рішення органу Пенсійного фонду України в суді (у разі оскарження рішення).

У разі необхідності заявник може подавати інші документи, необхідні для розгляду скарги, які після її розгляду повертаються заявнику.

ПФУ має надіслати рішення за скаргою протягом місяця з дня її отримання поштою або особисто під розписку. Якщо потрібно більше часу для розгляду, ПФУ може продовжити термін до 45 днів, повідомивши заявника письмово до кінця місяця.