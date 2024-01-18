Мільярдні борги за електроенергію: скільки завинили українці за світло

Борги побутових споживачів за електроенергію за період повномасштабної війни зросли на чималеньку суму. Причини цього явища можуть бути різноманітні: економічні труднощі та надзвичайні обставини, пов'язані зі втратою роботи або пошкодженням майна.

Яка сума боргу

Відтак, за період повномасштабної війни борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень.

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У тому числі на 7,7 мільярда гривень — лише за 2023 рік. Про це розповів член наглядової ради НЕК "Укренерго" – Юрій Бойко.

Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути,

— зауважив посадовець.

Хто рекордсмени із заборгованості

Таким чином, найбільша заборгованість зафіксована у:

Києві;

Київській області;

Дніпровщині;

Харківщині.

Скасування мораторію на відключення ЖКП

Скасування мораторію на відключення електроенергії за борги та нарахування пені боржникам має на меті зменшити обсяги неплатежів.

Нагадаємо, що 9 січня Уряд скасував заборону на припинення ЖКП, а також: нарахування та стягнення штрафу та примусове стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.

Якщо нерухоме майно споживача було пошкоджене внаслідок бойових дій і якщо він повідомить про це відповідного виконавця комунальної послуги – дія мораторію зберігатиметься.

Також дія мораторію зберігатиметься на територіях де ведуться бойові дії та на прифронтових територіях. В решті областей, у раз несплати за рахунками – споживачам знову нараховуватимуться пеня та штрафи.