Яка сума боргу
Відтак, за період повномасштабної війни борги побутових споживачів за електроенергію зросли на 15 мільярдів гривень.
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У тому числі на 7,7 мільярда гривень — лише за 2023 рік. Про це розповів член наглядової ради НЕК "Укренерго" – Юрій Бойко.
Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не мало бути,
— зауважив посадовець.
Хто рекордсмени із заборгованості
Таким чином, найбільша заборгованість зафіксована у:
- Києві;
- Київській області;
- Дніпровщині;
- Харківщині.
Скасування мораторію на відключення ЖКП
Нагадаємо, що 9 січня Уряд скасував заборону на припинення ЖКП, а також: нарахування та стягнення штрафу та примусове стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати.
Також дія мораторію зберігатиметься на територіях де ведуться бойові дії та на прифронтових територіях. В решті областей, у раз несплати за рахунками – споживачам знову нараховуватимуться пеня та штрафи.