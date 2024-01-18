Дієві способи утеплення

Одним з найпоширеніших способів економії на опаленні є утеплення будинку, передає 24 Канал. Якщо будинок більший за 26,5 метрів, важливо використовувати негорючі матеріали, такі як мінеральна, кам'яна або базальтова вата. Також варто розглянути можливість встановлення дотягувачів для вхідних та тамбурних дверей, що допоможе зберегти тепло у під'їзді.

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Заміна старих батарей на регульовані

Заміна старих батарей на нові, які можна регулювати, може значно зменшити витрати на опалення. Регулюючи температуру в приміщенні, ви можете ефективно контролювати розхід тепла, особливо коли вас немає вдома.

Встановлення індивідуального теплового пункту

Індивідуальний тепловий пункт разом із загальнобудинковим лічильником і погодним регулятором тепла може автоматично реагувати на зміни температури повітря. Це дозволяє опалювати приміщення лише тоді, коли це дійсно потрібно.

Окремий лічильник у квартирі

У багатоквартирних будинках встановіть окремий лічильник в кожній квартирі. Це дозволить платити лише за власний розхід тепла.

Важливо! Це можливо, якщо у будинку є горизонтальне розведення системи опалення, що дозволяє вимірювати тепло, спожите в кожній квартирі окремо.

Інші лайфхаки

Якщо ваші фінанси обмежені, але ви все ж хочете зекономити на опаленні, ось кілька простих способів: