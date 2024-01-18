Действенные способы утепления

Одним из самых распространенных способов экономии на отоплении является утепление дома, передает 24 Канал. Если дом больше 26,5 метров, важно использовать негорючие материалы, такие как минеральная, каменная или базальтовая вата. Также стоит рассмотреть возможность установки дотягивающих входных и тамбурных дверей, что поможет сохранить тепло в подъезде.

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Замена старых батарей на регулируемые

Замена старых батарей на новые, которые можно регулировать, может значительно снизить расходы на отопление. Регулируя температуру в помещении, вы можете эффективно контролировать расход тепла, особенно когда вас нет дома.

Установка индивидуального теплового пункта

Индивидуальный тепловой пункт вместе с общедомовым счетчиком и погодным регулятором тепла может автоматически реагировать на изменения температуры воздуха. Это позволяет отапливать помещение только тогда, когда это действительно нужно.

Отдельный счетчик в квартире

В многоквартирных домах установите отдельный счётчик в каждой квартире. Это позволит платить только за свой расход тепла.

Важно! Это возможно, если в доме есть горизонтальная разводка системы отопления, позволяющая измерять тепло, потребленное в каждой квартире отдельно.

Другие лайфхаки

Если ваши финансы ограничены, но вы все же хотите сэкономить на отоплении, вот несколько простых способов: