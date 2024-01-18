Действенные способы утепления
Одним из самых распространенных способов экономии на отоплении является утепление дома, передает 24 Канал. Если дом больше 26,5 метров, важно использовать негорючие материалы, такие как минеральная, каменная или базальтовая вата. Также стоит рассмотреть возможность установки дотягивающих входных и тамбурных дверей, что поможет сохранить тепло в подъезде.
Читайте также Вдвое меньше: как сэкономить 50% на счетах за электроэнергию
Замена старых батарей на регулируемые
- Замена старых батарей на новые, которые можно регулировать, может значительно снизить расходы на отопление. Регулируя температуру в помещении, вы можете эффективно контролировать расход тепла, особенно когда вас нет дома.
Установка индивидуального теплового пункта
- Индивидуальный тепловой пункт вместе с общедомовым счетчиком и погодным регулятором тепла может автоматически реагировать на изменения температуры воздуха. Это позволяет отапливать помещение только тогда, когда это действительно нужно.
Отдельный счетчик в квартире
- В многоквартирных домах установите отдельный счётчик в каждой квартире. Это позволит платить только за свой расход тепла.
Другие лайфхаки
Если ваши финансы ограничены, но вы все же хотите сэкономить на отоплении, вот несколько простых способов:
Используйте теплозащиту для батарей: алюминиевая фольга или специальные теплозащитные материалы могут отражать тепло от батареи и направлять ее внутрь комнаты. Это поможет повысить эффективность отопления.
Снимите декоративные решетки из батарей: некоторые декоративные элементы могут препятствовать передаче тепла от батареи в помещение. Удалите их, и тепло будет распределяться более эффективно.
Установите прозрачную пленку на окнах: специальная теплоизоляционная пленка поможет сберечь тепло в помещении, избежав потерь через окна.
Рассмотрите темные батареи: более темные цвета могут поглощать и излучать больше тепла, что способствует повышению эффективности отопления.
Проветривайте комнаты: даже если проветривание может потерять некоторое количество тепла, это необходимо для поддержания здорового микроклимата и предотвращения заболеваний. Запомните, что регулярное проветривание помогает снизить риск заболевания ОРВИ.