Не всі отримали підвищення: чому деякі пенсіонери обурені індексацією

З 1 березня відбулася очікувана індексація пенсій, яка проходила з коефіцієнтом 1,079. Відповідно до обіцянки уряду, мінімальне збільшення пенсійних виплат мало становити 100 гривень, а максимальне досягнуло 1 577 гривень.

Чому не всі отримали доплату

Однак, не всі пенсіонери отримали обіцяне підвищення. Ба більше, дехто не отримав навіть мінімальної доплати у 100 гривень.

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Зазначалося, що пенсії, призначені до 2021 року, будуть індексовані на 7,9%. Ті, хто отримав пенсії у період з 2021 по 2023 роки, побачать збільшення на 100 гривень.

Відповідно до індексації, збільшення виплат не передбачається для таких пенсіонерів:

осіб з найвищими пенсіями;

тих, хто пішов на пенсію за останні три роки;

пенсіонерів, чия пенсія є меншою за мінімальну.

Наприклад, якщо людина отримала доплату, з якою пенсія перевищує поріг індексації, то в неї можуть забрати інші доплати, наприклад, за вік.

На які ще випадки скаржаться громадяни

! З підняттям мінімальної пенсійної виплати на 8%, деякі доплати, такі як Чорнобильська, можуть бути зменшені у випадку, коли загальна сума пенсії перевищує новий розмір мінімальної пенсії в розмірі 2 980 гривень.

Багато осіб, які вийшли на пенсію у 2020 році, обурюються через те, що попри надбавки у 100 чи 200 гривень, у них забрали інші види доплат на таку ж суму.

! Виявляється, що конкретні випадки, в яких розмір підвищення не може бути меншим за 100 гривень, визначені у відповідній постанові Кабміну. Це стосується зокрема тих, хто пішов на пенсію від 2020 до 2023 року.

Також відбувається перерахунок пенсії відповідно до зміни прожиткового мінімуму, що закріплено законом, а не постановою Кабміну.

Проте, деякі люди отримали лише незначне збільшення в 16 чи 18 гривень з 1 березня, що було пов'язано з доплатами за стаж, а не з індексацією. В результаті, пенсія деяких громадян не досягла обіцяного підвищення в 100 гривень.

! Пенсіонери, які отримують пенсію нижчу за мінімальну, зазвичай мають право на спеціальну надбавку, щоб їхня пенсія досягала мінімального рівня. Однак, з початком індексації 1 березня, ця надбавка буде скасована, і хоча пенсія таких людей і зросте завдяки індексації, на практиці вони не відчують суттєвого покращення.