Невже пенсії можуть забрати: у держбюджеті заклали норму про вилучення виплат

У деяких випадках пенсіонерам можуть примусово припинити або вилучити пенсійні виплати. Це пов’язано з новими нормами держбюджету.

У кого можуть вилучити пенсію

У держбюджеті на 2025 рік передбачено можливість вилучення пенсій у внутрішньо переміщених осіб. Водночас така норма є неправомірною, наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, закликавши її скасувати, передає 24 Канал.

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У щорічній доповіді за 2024 рік омбудсмен підкреслив, що пенсія є власністю громадянина, а тому її не можна забирати без законних підстав. Дмитро Лубінець зазначив, що норма про вилучення пенсій порушує право власності, гарантоване статтею 41 Конституції України та Європейською конвенцією з прав людини.

Важливо! Лубінець закликав скасувати відповідну норму, наголосивши, що держава зобов’язана захищати права громадян, особливо вразливих груп, тим паче в умовах воєнного стану.

У якому випадку пенсію можуть забрати

Відповідно до статті 40 Закону "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Ощадбанк має повертати Пенсійному фонду залишки коштів з пенсійних рахунків внутрішньо переміщених осіб, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом року.

За даними Міністерства соціальної політики, сума таких коштів перевищує 15,9 мільярда гривень.