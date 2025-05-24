У кого могут изъять пенсию

В госбюджете на 2025 год предусмотрена возможность изъятия пенсий у внутренне перемещенных лиц. В то же время такая норма является неправомерной, отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, призвав ее отменить, передает 24 Канал.

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В ежегодном докладе за 2024 год омбудсмен подчеркнул, что пенсия является собственностью гражданина, а потому ее нельзя забирать без законных оснований. Дмитрий Лубинец отметил, что норма об изъятии пенсий нарушает право собственности, гарантированное статьей 41 Конституции Украины и Европейской конвенцией по правам человека.

Важно! Лубинец призвал отменить соответствующую норму, подчеркнув, что государство обязано защищать права граждан, особенно уязвимых групп, тем более в условиях военного положения.

В каком случае пенсию могут забрать

В соответствии со статьей 40 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", Ощадбанк должен возвращать Пенсионному фонду остатки средств с пенсионных счетов внутренне перемещенных лиц, которые не прошли физическую идентификацию в течение года.

По данным Министерства социальной политики, сумма таких средств превышает 15,9 миллиардов гривен.