Задля посилення тиску: Урсула фон дер Ляєн прибуде до ОАЕ

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїде до ОАЕ, щоб посилити тиск на владу країни. Це пов'язано з незаконною торгівлею між Росією та Еміратами.

Глава Єврокомісії посилить тиск на ОАЕ

Сьогодні має пройти зустріч між президентом ОАЕ шейхом Мохаммедом бен Заїдом та Урсулою фон дер Ляєн в Абу-Дабі. Вона проситиме шейха проявити більше співробітництва у питанні запобігання обходу санкцій Росією.

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Як перший крок ЄС очікує, що ОАЕ надасть більше своїх джерел та торгових даних. До слова, цю тему вже неодноразово порушували представники ЄС.

За останні 18 місяців в ОАЕ спостерігалося різке зростання імпорту технологій, таких як напівпровідники та передова електроніка з Європи та США. Нині діє заборона на експорт такої продукції до Росії, тому що вони можуть бути використані у військових цілях.

В період з лютого 2022 року по червень 2023 року ЄС експортував в ОАЕ товари, що підпадають під санкції для Росії. Загальна сума такого експорту становить 1,8 мільярда доларів. Тобто на 55% збільшився експорт напівпровідників, радіонавігаційних пристроїв та інших товарів, які потрібні Росії для її ракет, безпілотників та інших систем озброєння.

У зв’язку з цим ЄС ще раніше ввів санкції на Емірати, звинувативши їх у підтримці російської військової машини.

Від ОАЕ вже вимагали припинити незаконну торгівлю з Росією

Раніше чиновники з ЄС, США та Великої Британії прибували до ОАЕ з метою вплинути на ситуацію з незаконною торгівлею з Росією.

Зокрема країну спонукали припинити постачати комп'ютерні чіпи та електронні компоненти – тобто продукти подвійного призначення, які можуть застосовуватися і в цивільних, і в військових сферах.