"Залишились руїни": росіяни вщент зруйнували офіс косметичного бренду Nika Zemlyanikina

Черговий терор Росії у ніч на 27 жовтня завдав нищівного удару по відомому українському виробнику. Внаслідок атаки повністю зруйнований офіс бренду косметики та продукції для манікюру Nika Zemlyanikina.

Що відомо про наслідки атаки

Разом із приміщенням під час удару були знищені техніка та обладнання, а попередні збитки оцінюють у десятки тисяч доларів, про що повідомила засновниця бренду Ніка Землянікіна у своєму Facebook.

За словами власниці, найголовніше, що під час удару в приміщенні не було людей, тому ніхто з команди не постраждав. Але від будівлі залишились руїни.

На щастя, всі наші люди цілі. Але офісу немає. А з ним – техніки, обладнання і мого портрету, який мені дарувала команда на день народження,

– написала Землянікіна.

Водночас найбільше засновницю бренду зачепив не розмір матеріальних збитків. Удар по офісу виявився емоційно надзвичайно важким.

Доброї ночі вам чи доброго ранку. Не знаю коли ви побачите цей допис. А я піду плакати далі. Тому що я зламна. І не потужна. І мені боляче,

– відверто поділилася підприємиця.

Як це вплине на клієнтів

Попри втрату головного офісу, бренд продовжує свою роботу. За словами засновниці, склад із готовою продукцією не постраждав.

Склад знаходиться в іншому місці і продукти цілі. Для покупців все буде працювати в штатному режимі,

– запевнила Землянікіна.

Нагадаємо, Росія продовжує завдавати системних ударів по українському підприємництву. Від атак страждають як великі мережі, так і невеликі бізнеси. Зокрема, наприкінці вересня ворог під час ракетного обстрілу Києва повністю знищив виробництво сімейного ювелірного бренду Dukachi.