"Остались руины": россияне разрушили офис косметического бренда Nika Zemlyanikina

Что известно о последствиях атаки

Вместе с помещением во время удара были уничтожены техника и оборудование, а предварительный ущерб оценивается в десятки тысяч долларов, что сообщила основательница бренда Ника Земляникина в своем Facebook.

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По словам владелицы, самое главное, что во время удара в помещении не было людей, поэтому никто из команды не пострадал. Но от здания остались руины.

К счастью, все наши люди целы. Но офиса нет. А с ним – техники, оборудования и моего портрета, который мне подарила команда на день рождения– написала Земляникина.

В то же время больше всего основательницу бренда задело не размер материального ущерба. Удар по офису оказался эмоционально чрезвычайно тяжелым.

Спокойной ночи вам или доброго утра. Не знаю, когда вы увидите этот пост. А я пойду плакать дальше. Потому что я уязвима. И не сильна. И мне больно– откровенно поделилась предпринимательница.

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Как это повлияет на клиентов

Несмотря на потерю главного офиса, бренд продолжает свою работу. По словам основательницы, склад с готовой продукцией не пострадал.

Склад находится в другом месте, и продукция цела. Для покупателей все будет работать в штатном режиме– заверила Земляникина.

Напомним, Россия продолжает наносить системные удары по украинскому предпринимательству. От атак страдают как большие сети, так и небольшие предприятия. В частности, в конце сентября враг во время ракетного обстрела Киева полностью полностью уничтожил производство семейного ювелирного бренда "Dukachi".