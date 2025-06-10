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10 червня, 14:24
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Німеччина вперше з 2022 року імпортуватиме мільярди кубометрів газу зі Сходу

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Німеччина підписала 10-річний контракт з Азербайджаном на імпорт газу, починаючи з 2025 року, з поступовим збільшенням обсягів до 1,5 мільярда кубометрів на рік.
  • Контракт передбачає інвестиції Німеччини в інфраструктуру, що допоможе диверсифікувати постачання газу в Європу.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Німеччина припинила імпорт трубопровідного газу зі Сходу, який купувала у Росії. Однак тепер країна знову звертається до східних постачальників.

Як Німеччина імпортуватиме газ зі Сходу

Німецька компанія SEFE (Securing Energy for Europe) сьогодні, 10 червня, підписала довгостроковий контракт з нафтогазовою компанією Азербайджану SOCAR, повідомляє 24 Канал з посиланням на SEFE.  

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  • Контракт розрахований на 10 років і почне діяти вже у 2025 році.
  • Обсяги постачання зростатимуть поступово до 15 терават-годин на рік, тобто приблизно до 1,5 мільярда кубометрів газу.
  • Новий контракт передбачає інвестиції Німеччини у виробництво та інфраструктуру, зокрема в газові компресори, що дозволить збільшить поставки газу до Європи.

Керівники компаній заявили, що новий контракт зміцнить співпрацю Німеччини та Азербайджану і допоможе Європі досягти поставлених цілей щодо диверсифікації поставок газу. 

Що відомо про SEFE

SEFE – це компанія, що раніше належала "Газпрому" під назвою Gazprom Germania. У квітні 2022 року її вивели з-під контролю російського енергетичного гіганта. Управління компанією тимчасово передали Федеральному мережевому агентству Німеччини. Згодом вона була перейменована в SEFE, а восени 2022 року остаточно націоналізована. 

Чому для Німеччини важливий новий контракт 

До повномасштабної війни в Україні Росія була основним постачальником газу до Німеччини. Після 2022 року німецькі компанії відмовилися від імпорту російського трубопровідного газу. Це призвело до значного дефіциту у газопостачанні.

У 2024 році Німеччина імпортувала 865 терават-годин газу з таких країн: 

  • Норвегія – 48%;
  • Нідерланди – 25%;
  • Бельгія – 18%;
  • Інші країни – ще 8%.

Важливо! Новий контракт дозволить Німеччині імпортувати понад 1,7% обсягів річного природного газу. Також Азербайджан постачає газ до Сербії, Болгарії, Румунії, Італії, Грузії, Словаччини, Хорватії, Греції, Північної Македонії, Туреччини, Угорщини та Словенії.