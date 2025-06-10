Как Германия будет импортировать газ с Востока

Немецкая компания SEFE (Securing Energy for Europe) сегодня, 10 июня, подписала долгосрочный контракт с нефтегазовой компанией Азербайджана SOCAR, сообщает 24 Канал со ссылкой на SEFE.

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Контракт рассчитан на 10 лет и начнет действовать уже в 2025 году.

Объемы поставок будут расти постепенно до 15 тераватт-часов в год, то есть примерно до 1,5 миллиарда кубометров газа.

Новый контракт предусматривает инвестиции Германии в производство и инфраструктуру, в частности в газовые компрессоры, что позволит увеличит поставки газа в Европу.

Руководители компаний заявили, что новый контракт укрепит сотрудничество Германии и Азербайджана и поможет Европе достичь поставленных целей по диверсификации поставок газа.

Что известно о SEFE SEFE – это компания, ранее принадлежавшая "Газпрому" под названием Gazprom Germania. В апреле 2022 года ее вывели из-под контроля российского энергетического гиганта. Управление компанией временно передали Федеральному сетевому агентству Германии. Впоследствии она была переименована в SEFE, а осенью 2022 года окончательно национализирована.

Почему для Германии важен новый контракт

До полномасштабной войны в Украине Россия была основным поставщиком газа в Германию. После 2022 года немецкие компании отказались от импорта российского трубопроводного газа. Это привело к значительному дефициту в газоснабжении.

В 2024 году Германия импортировала 865 тераватт-часов газа из таких стран:

Норвегия – 48%;

Нидерланды – 25%;

Бельгия – 18%;

Другие страны – еще 8%.

Важно! Новый контракт позволит Германии импортировать более 1,7% объемов годового природного газа. Также Азербайджан поставляет газ в Сербию, Болгарии, Румынии, Италии, Грузии, Словакии, Хорватии, Греции, Северной Македонии, Турции, Венгрии и Словении.