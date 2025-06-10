Як Німеччина імпортуватиме газ зі Сходу

Німецька компанія SEFE (Securing Energy for Europe) сьогодні, 10 червня, підписала довгостроковий контракт з нафтогазовою компанією Азербайджану SOCAR, повідомляє 24 Канал з посиланням на SEFE.

Дивіться також Угорщина і Словаччина не завадять ЄС відмовитися від російського газу

Контракт розрахований на 10 років і почне діяти вже у 2025 році.

Обсяги постачання зростатимуть поступово до 15 терават-годин на рік, тобто приблизно до 1,5 мільярда кубометрів газу.

Новий контракт передбачає інвестиції Німеччини у виробництво та інфраструктуру, зокрема в газові компресори, що дозволить збільшить поставки газу до Європи.

Керівники компаній заявили, що новий контракт зміцнить співпрацю Німеччини та Азербайджану і допоможе Європі досягти поставлених цілей щодо диверсифікації поставок газу.

Що відомо про SEFE SEFE – це компанія, що раніше належала "Газпрому" під назвою Gazprom Germania. У квітні 2022 року її вивели з-під контролю російського енергетичного гіганта. Управління компанією тимчасово передали Федеральному мережевому агентству Німеччини. Згодом вона була перейменована в SEFE, а восени 2022 року остаточно націоналізована.

Чому для Німеччини важливий новий контракт

До повномасштабної війни в Україні Росія була основним постачальником газу до Німеччини. Після 2022 року німецькі компанії відмовилися від імпорту російського трубопровідного газу. Це призвело до значного дефіциту у газопостачанні.

У 2024 році Німеччина імпортувала 865 терават-годин газу з таких країн:

Норвегія – 48%;

Нідерланди – 25%;

Бельгія – 18%;

Інші країни – ще 8%.

Важливо! Новий контракт дозволить Німеччині імпортувати понад 1,7% обсягів річного природного газу. Також Азербайджан постачає газ до Сербії, Болгарії, Румунії, Італії, Грузії, Словаччини, Хорватії, Греції, Північної Македонії, Туреччини, Угорщини та Словенії.