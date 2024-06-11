Пільговий кредит на 30,4 мільйона євро: Німеччина виділила кошти для Укренерго

Вчора у Берліні була підписана угода, яка зобов'язує Німеччину надати Україна кредит на 30,4 мільйона євро. Ці кошти підуть на енергетику, а отримати їх вдасться лише через Німецький банк розвитку KfW.

Укренерго дали кредит

Кредитну угоду підписали голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький та представники KfW – членкиня правління Крістіан Лайбах і директорка за регіоном Східна Європа, Кавказ, Центральна Азія Вероніка Гарсіа дель Арко.

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Також була підписана гарантійна угода від Міністерства фінансів – це зробив Сергій Марченко.

Також у процесі були присутні:

міністр енергетики України Герман Галущенко;

генеральний директор з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Герт-Ян Коопман;

представники Уряду Німеччини, зокрема державний секретар міністерства економічного співробітництва та розвитку ФРН Йохен Фласбарт.

Про що йдеться в угоді

Термін кредитування становить 30 років, з яких перші 10 років це пільговий період. Відсоткова ставка склала 2% річних.

Кошти підуть на підвищення стійкості української енергосистеми та забезпечення стабільної роботи магістральної високовольтної мережі "Укренерго".

Володимир Кудрицький Голова правління НЕК "Укренерго" Кредитні кошти, які ми отримали від наших партнерів, будуть направлені на реконструкцію однієї з наших підстанцій у західному регіоні. Після модернізації це буде високотехнологічний автоматизований об’єкт, який відповідатиме вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі. Також надане фінансування допоможе закупити дороговартісне високотехнологічне обладнання для підстанцій, які були пошкоджені під час ракетних та дронових атак ворога.

Від початку великої війни Німеччина виділила для України 1,55 мільярда євро, з яких 1,25 мільярда – грантові кошти, а 0,3 мільярда євро – кредити.