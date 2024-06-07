Естонія ввела санкції проти росіян

Відповідні санкції були введені на потребу безпеки країни.

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Ми працюємо над метою програми дій уряду щодо зниження ризику того, що придбана нерухомість може бути використана для розвідувальної діяльності, диверсій або будь-якої антидержавної діяльності,
– сказав міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

У нещодавній заяві політика він сказав, як один російський олігарх придбав кілька островів у Фінляндії поблизу стратегічних об'єктів і почав будувати на них вертолітні майданчики.

Хто найбільше надав грошей Україні за два роки війни

  • Євросоюз – 27,491 мільярда доларів;
  • США – 22,93 мільярда доларів;
  • МВФ – 7,168 мільярда доларів;
  • Японія – 4,207 мільярда доларів;
  • Канада – 3,646 мільярда доларів;
  • Велика Британія – 2,038 мільярда доларів;
  • Світовий банк – 2,045 мільярда доларів;
  • Німеччина – 1,689 мільярда доларів;
  • Європейський інвестиційний банк – 720 мільйонів доларів.