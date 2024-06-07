Эстония ввела санкции против россиян
Соответствующие санкции были введены в целях безопасности страны.
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Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности,
– сказал министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.
В недавнем заявлении политика он сказал, как один российский олигарх приобрел несколько островов в Финляндии вблизи стратегических объектов и начал строить на них вертолетные площадки.
Кто больше всего предоставил денег Украине за два года войны
- Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов;
- США – 22,93 миллиарда долларов;
- МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
- Япония – 4,207 миллиарда долларов;
- Канада – 3,646 миллиарда долларов;
- Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
- Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
- Германия – 1,689 миллиарда долларов;
- Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.