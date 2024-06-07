Эстония ввела санкции против россиян

Соответствующие санкции были введены в целях безопасности страны.

Читайте также В прошлом году Евросоюз заработал 130 миллионов евро на отказах в выдаче виз

Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности,
– сказал министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

В недавнем заявлении политика он сказал, как один российский олигарх приобрел несколько островов в Финляндии вблизи стратегических объектов и начал строить на них вертолетные площадки.

Кто больше всего предоставил денег Украине за два года войны

  • Евросоюз – 27,491 миллиарда долларов;
  • США – 22,93 миллиарда долларов;
  • МВФ – 7,168 миллиарда долларов;
  • Япония – 4,207 миллиарда долларов;
  • Канада – 3,646 миллиарда долларов;
  • Великобритания – 2,038 миллиарда долларов;
  • Всемирный банк – 2,045 миллиарда долларов;
  • Германия – 1,689 миллиарда долларов;
  • Европейский инвестиционный банк – 720 миллионов долларов.