Замість росії: Німеччина домовилася про постачання газу та дизелю з ОАЕ

Німеччина знайшла вихід, як замістити втрачені поставки російського газу. Берлін підписав угоду про постачання скрапленого природного газу з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Угода про "енергетичну безпеку" передбачає, що ОАЕ почне постачати в Німеччину зріджений природний газ та дизельне паливо. Угоду підписала німецька компанія RWE під час візиту канцлера Олафа Шольца в ОАЕ.

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Перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів газу

Зі сторони ОАЕ угоду підписував міністр промисловості Еміратів Султан Ахмед Аль-Джабер. Він назвав це "новою знаменною угодою", яка "зміцнює швидко зростаюче енергетичне партнерство між ОАЕ та Німеччиною".

Перший законтрактований обсяг складає 137 тисяч кубометрів. Газ привезуть танкером у грудні до нового терміналу у місті Брунсбюттель на півночі ФРН.

Нові домовленості про енергоресурси є ключовою метою поїздки Олафа Шольца на Близький Схід. Далі німецький канцлер вирушить до Саудівської Аравії і Катару.

Катар має треті найбільші газові резерви у світі, проте підписання угод поки не очікується. У Катарі Шольц обговорить довгострокові плани щодо постачання газу та водню.

У Німеччині вважають росію ненадійним постачальником енергії

Росія вкотре продемонструвала, що не претендує на реноме надійно постачальника енергії. Зокрема, про це говорив Олаф Шольц, який впевнений, що Німеччина переживе цю зиму.

Як відомо, навесні кремль хотів змусити країни ЄС платити за газ рублями. Отримавши відмову, росія зупинила транзит газу, зокрема до Болгарії та Польщі.

У липні російський "газпром" зменшив постачання "Північним потоком" ще на половину, через що потужність становить всього 20% – до 33 мільйонів кубометрів на добу. На початку вересня росія повністю зупинила "Північний потік" під приводом пошкоджень.

Та німецький виробник турбін Siemens Energy заявив, що немає причин зупиняти роботу "Північного потоку". Витік нафти, про який розповідали росіяни, не є передумовою для цього. Згодом росія відновила постачання газу.

Ідентичний крок "газпром" здійснив 11 липня, коли призупинив транзит газу через "Північний потік". Тоді росіяни заявили, що це нібито технічна причина. Росія поновила постачання газу до Німеччини через "Північний потік" тільки після 10-денної перерви.

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