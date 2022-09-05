За словами канцлера Олафа Шольца, росія не є надійним постачальником енергоносіїв. Він 4 вересня зазначив, що Німеччина наразі переживає економічно важкі часи.

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Канцлер сказав, що німецький уряд затвердив новий пакет допомоги для мешканців перед опалювальним сезоном.

Ми переживемо цю зиму,

– переконаний Шольц.

Заяви росії

Віцепрем'єр росії олександр новак сказав, що Європа може отримати різке збільшення цін на газ взимку. Він назвав це наслідком "недалекоглядної політики".

"Спостерігаємо колапс на енергетичних ринках Європи. І це ще не межа, тому що ми ще поки що в теплій порі року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей", – заявив Новак.

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У Євросоюзі зазначили, що готові до порушення росією угод. Єврокомісар з економічних питань Паоло Джентілоні повідомив, що не боїться рішень владіміра путіна.

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