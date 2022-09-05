По словам канцлера Олафа Шольца, россия не является надежным поставщиком энергоносителей. Он 4 сентября отметил, что Германия сейчас переживает экономически трудные времена.
К теме Будет дефицит, но процесс необратим, – чешский аналитик о последствиях газового шантажа кремля
Канцлер сказал, что немецкое правительство утвердило новый пакет помощи жителям перед отопительным сезоном.
Мы переживем эту зиму,
– убежден Шольц.
Заявления россии
Вице-премьер россии александр новак сказал, что Европа может получить резкое увеличение цен на газ зимой. Он назвал это следствием "недальновидной политики".
"Наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей", – заявил Новак.
Кстати Россия хочет ударить бедностью там, где не достает ракетами, – Зеленский об энергетическом шантаже.
В Евросоюзе отметили, что готовы к нарушению россией соглашений. Еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони сообщил, что не боится решений владимира путина.
Обратите внимание – безумные угрозы российских убийц: смотрите видео