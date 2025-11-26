Новий пакет підтримки: Україна отримає понад 100 мільйонів євро допомоги

Німеччина надає 170 мільйонів євро зимової допомоги для України. Берлін не планує закінчувати підтримку Києва.

Яку допомогу Україні надасть Німеччина?

Про це повідомив канцлер ФРН Фрідріх Мерц під час промови в Бундестазі щодо дебатів щодо бюджету на 2026 рік, пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Фрідріх Мерц Канцлер Німеччини Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну на дуже високому рівні у федеральному бюджеті на 2026 рік. З огляду на нещодавні події ми збільшили цю суму ще на 3 мільярди євро, довівши загальну суму до 11,5 мільярда євро. І ми негайно надаємо додаткові 170 мільйонів євро на інфраструктуру, щоб пом'якшити вплив російського тероризму на зимові постачання України.

Зокрема німецький канцлер зазначив, що Берлін не припинить свою підтримку Києва. Ба більше, він надасть допомоги стільки, скільки це буде необхідно.

І ми хочемо зробити заморожені російські активи доступними саме для цього. Путін має усвідомити, що він не має жодного шансу виграти цю війну за рахунок європейців і європейського мирного порядку, – зробив заяву Мерц.

Важливо! Він зокрема привітав зусилля США щодо завершення війни в Україні. Проте Фрідріх Мерц підкреслив: Україна та Європа не хочуть миру через капітуляцію та не сприймуть переговори за їхньою спиною.

Нагадаємо, що Німеччина також активно підтримує ідею щодо "репараційної позики" для Україні з заморожених російських активів. Про це пише DW.

Мерц вважає, що Україну слід забезпечити у довгостроковому плані фінансовими ресурсами. Він наголосив, що для Берліну це "високий, найвищий пріоритет".

Зауважте! Канцлер розповів, що "майже щодня" обговорює це питання з іншими європейськими країнами та Єврокомісією.

Що ще відомо про Німеччину?