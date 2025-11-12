Яку допомогу надасть Україні Німеччина?

Кошти будуть використані на гуманітарні заходи, пише 24 Канал з посиланням на видання ntv.

Ми допомагаємо забезпечити тепло та освітлення в будинках, а також щоб Росія своїми цілеспрямованими терористичними атаками на цивільне газопостачання та теплопостачання не змогла зламати моральний дух захисників батьківщини,

– заявив міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль.

Зверніть увагу! Гроші спрямують на ремонт систем опалення та пошкоджених будинків, а також доставку генераторів та предметів першої необхідності, таких як ковдри та засоби гігієни.

Нагадаємо також, що уряд Німеччини планує збільшити свою підтримку України до понад 11,5 мільярда євро наступного року. Про це 11 листопада повідомили у медіа Welt.

Про це йдеться в документі Міністерства фінансів, підготовленому для остаточного обговорення Бюджетного комітету проекту бюджету на 2026 рік. Його агентство Reuters отримало в понеділок, 11 листопада, увечері.

Стаття бюджету на "відновлення потенціалу держав, на які було застосовано напад з порушенням міжнародного права у сферах безпеки, оборони та стабілізації" буде збільшена на три мільярди євро приблизно до 11,55 мільярда євро порівняно з урядовим проєктом,

– йдеться у тексті матеріалі.

Важливо! Зокрема рядові джерела минулого тижня заявили, що додаткові кошти призначені для артилерії, безпілотників та бронетехніки, а також для заміни двох зенітно-ракетних систем Patriot.

Що ще планують у Німеччині?