Новый пакет поддержки: Украина получит более 100 миллионов евро помощи
- Германия предоставляет Украине 170 миллионов евро зимней помощи.
- Канцлер Фридрих Мерц заявил, что Берлин не прекратит поддержку Киева и хочет использовать замороженные российские активы для помощи Украине.
Германия предоставляет 170 миллионов евро зимней помощи для Украины. Берлин не планирует заканчивать поддержку Киева.
Какую помощь Украине окажет Германия?
Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время речи в Бундестаге относительно дебатов по бюджету на 2026 год, пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Германия будет продолжать поддерживать Украину на очень высоком уровне в федеральном бюджете на 2026 год. Учитывая недавние события мы увеличили эту сумму еще на 3 миллиарда евро, доведя общую сумму до 11,5 миллиарда евро. И мы немедленно предоставляем дополнительные 170 миллионов евро на инфраструктуру, чтобы смягчить влияние российского терроризма на зимние поставки Украины.
В частности немецкий канцлер отметил, что Берлин не прекратит свою поддержку Киева. Более того, он окажет помощи столько, сколько это будет необходимо.
И мы хотим сделать замороженные российские активы доступными именно для этого. Путин должен осознать, что он не имеет никакого шанса выиграть эту войну за счет европейцев и европейского мирного порядка, – сделал заявление Мерц.
Важно! Он в частности приветствовал усилия США по завершению войны в Украине. Однако Фридрих Мерц подчеркнул: Украина и Европа не хотят мира через капитуляцию и не воспримут переговоры за их спиной.
Напомним, что Германия также активно поддерживает идею о "репарационного займа" для Украины с замороженных российских активов. Об этом пишет DW.
Мерц считает, что Украину следует обеспечить в долгосрочном плане финансовыми ресурсами. Он отметил, что для Берлина это "высокий, наивысший приоритет".
Заметьте! Канцлер рассказал, что "почти ежедневно" обсуждает этот вопрос с другими европейскими странами и Еврокомиссией.
Что еще известно о Германии?
Сейчас у Германии есть полгода для решения вопроса подразделения "Роснефти". Дело в том, что немецкая "дочка" компании контролирует НПЗ, от которого Берлин зависит в производстве большей части топлива.
Немецкое подразделение владеет контрольным пакетом акций НПЗ Schwedt, который поставляет большую часть топлива в Берлин.
Берлин должен или провести переговоры с США для продления лицензии, или национализировать активы.