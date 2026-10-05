Порятунок енергосистеми: Німеччина виділяє понад 155 млн євро на обладнання

Підготовка до найскладнішого опалювального сезону виходить на новий рівень завдяки потужній підтримці європейських партнерів. Масштабні домовленості дозволять суттєво зміцнити стійкість нашої інфраструктури перед можливими атаками ворога.

Що саме отримає Україна для захисту світла

За підсумками Українсько-Німецького бізнес-форуму Київ та Берлін уклали низку критично важливих угод у сфері енергетики на загальну суму понад 155 мільйонів євро. Ці кошти підуть на закупівлю трансформаторів, турбін, генераторів та високовольтного обладнання, яке терміново необхідне для відновлення пошкоджених об'єктів, про що повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До порятунку української енергосистеми долучається німецька компанія Siemens Energy. Міністерство енергетики вже опрацьовує можливість використання 12 їхніх газотурбінних установок, які стануть основою для розбудови розподіленої генерації в регіонах.

Зверніть увагу! Крім того, "Нафтогаз" спільно з Siemens Energy працюватимуть над модернізацією підземних сховищ газу. Планується постачання п'яти газотурбінних компресорних агрегатів, що дозволить розширити потужності та убезпечити запаси палива на зиму.

Що це означає для звичайних споживачів

Для українців ці угоди означають більшу стабільність у розетках під час холодів. НЕК "Укренерго" домовилася з німецькими операторами 50Hertz та Amprion про прискорений пошук і постачання дефіцитного електротехнічного обладнання. Це дозволить енергетикам швидше лагодити мережі після російських обстрілів та мінімізувати тривалість блекаутів.

Нагадаємо! Німеччина послідовно підтримує український енергосектор від початку повномасштабного вторгнення. Раніше Берлін вже оголосив про виділення 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. "Це важливий внесок для нас, щоб підготуватися до наступної зими на тлі російських атак", – підкреслив Денис Шмигаль, додавши, що загалом на форумі було підписано 15 документів на суму 8,5 мільярда євро.

Раніше ми повідомляли, що Росія може готувати для України новий небезпечний сценарій на осінь і зиму. Цього разу мовиться не просто про масовані удари по енергетиці, а про відрізання АЕС від енергосистеми.