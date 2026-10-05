Про це в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар. За його словами, Росія може намагатися одночасно послабити українську енергосистему та порушити її зв’язок із європейською мережею, створивши проблеми для роботи атомних електростанцій.

Росія може спробувати ізолювати Україну від Європи

За словами Гончара, російські удари по українській енергетиці поступово змінюють тактику. Якщо раніше окупанти переважно намагалися знищувати великі об'єкти генерації та ключові підстанції, то тепер можуть діяти комплексніше.

Цієї осені та зими Росія може спробувати охопити ударами значно більшу частину української енергосистеми. Зокрема, підстанції, які забезпечують зв'язок української енергосистеми з європейською.

Україна синхронізована з європейською енергосистемою, а електричні перетоки здійснюються через Польщу, Словаччину, Угорщину та Румунію. Саме тому такі об'єкти можуть мати для Росії окремий інтерес.

Вони будуть намагатися ізолювати через ураження відповідних підстанцій нас від європейської енергосистеми, частиною якої ми є з 2022 року,

– пояснив Гончар.

Та він наголосив: імпорт електроенергії з Європи важливий для України, але сам по собі не є єдиним фактором стабільності системи.

Повне інтерв'ю з Михайлом Гончером: дивитись відео

Ядерна енергетика може стати окремою ціллю

Найнебезпечнішим сценарієм Гончар називає можливі удари по інфраструктурі, яка забезпечує роботу українських атомних електростанцій.

Росія може намагатися "вирізати" з українського енергобалансу атомну генерацію. Механізм полягає не обов'язково в прямому ударі по самій АЕС. Мовиться про ураження підстанцій та ліній електропередачі, через які станція пов'язана з енергосистемою.

Якщо через пошкодження мережі зникає необхідне навантаження або можливість передавати вироблену електроенергію, це може створити проблеми для роботи енергоблоків.

Українське МЗС уже повідомляло про російські удари по підстанціях, критично важливих для зовнішнього електроживлення АЕС.

Нагадаємо, що жовтні 2025 року через пошкодження таких об'єктів Південноукраїнська та Хмельницька АЕС втрачали доступ до однієї із зовнішніх ліній, а Рівненська АЕС тимчасово зменшувала потужність двох блоків.

Що буде, якщо Росії вдасться реалізувати такий сценарій?

За оцінкою Гончара, ризик полягає у можливому одночасному виникненні дефіциту електроенергії всередині країни та обмеженні можливостей компенсувати його імпортом.

Атомна генерація є критично важливою для українського енергобалансу. Тому масштабне пошкодження мереж, які забезпечують її роботу, може мати значно серйозніші наслідки, ніж звичайне локальне відключення.

Якщо ці три АЕС, за їхнім задумом, вдасться ізолювати від енергосистеми, за їхніми оцінками виникне шалений дефіцит, який у випадку ще ізоляції від європейської енергосистеми матиме закритичний характер,

– зазначив Гончар.

Водночас експерт наголошує, що це саме можливий сценарій, який він приписує російським розрахункам, а не прогноз неминучого колапсу української енергосистеми.