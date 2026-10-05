Что именно получит Украина для защиты света

По итогам Украинско-немецкого бизнес-форума Киев и Берлин заключили ряд крайне важных соглашений в сфере энергетики на общую сумму более 155 миллионов евро. Эти средства пойдут на закупку трансформаторов, турбин, генераторов и высоковольтного оборудования, которое срочно необходимо для восстановления поврежденных объектов, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К спасению украинской энергосистемы присоединяется немецкая компания Siemens Energy. Министерство энергетики уже изучает возможность использования 12 их газотурбинных установок, которые станут основой для развития распределенной генерации в регионах.

Обратите внимание! Кроме того, "Нафтогаз" совместно с Siemens Energy будет работать над модернизацией подземных хранилищ газа. Планируется поставка пяти газотурбинных компрессорных агрегатов, что позволит расширить мощности и убезпечить запасы топлива на зиму.

Что это означает для обычных потребителей

Для украинцев эти соглашения означают большую стабильность в розетках во время холодов. НЭК "Укрэнерго" договорилась с немецкими операторами 50Hertz и Amprion об ускоренном поиске и поставке дефицитного электротехнического оборудования. Это позволит энергетикам быстрее восстанавливать сети после российских обстрелов и минимизировать продолжительность блекаутов.

Напомним! Германия последовательно поддерживает украинский энергосектор с начала полномасштабного вторжения. Ранее Берлин уже объявил о выделении 250 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. "Это важный вклад для нас, чтобы подготовиться к следующей зиме на фоне российских атак", – подчеркнул Денис Шмыгаль, добавив, что в целом на форуме было подписано 15 документов на сумму 8,5 миллиарда евро.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ранее мы сообщали, что Россия может готовить для Украины новый опасный сценарий на осень и зиму. На этот раз речь идет не просто о массированных ударах по энергетике, а о отключении АЭС от энергосистемы.