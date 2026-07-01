Німеччина хоче урізати бюджет ЄС на 400 мільярдів євро: що буде з фінансуванням України

Німеччина закликає Європейський Союз зменшити довгостроковий бюджет на 2028 – 2034 роки приблизно на 400 мільярдів євро. У Берліні вважають, що запропоновані витрати є надто великими, хоча частина коштів має бути спрямована, зокрема, на підтримку України.

Німеччина виступила проти нового бюджету ЄС через великі витрати

Німеччина наполягає на скороченні майбутнього семирічного бюджету Європейського Союзу на 400 мільярдів євро. Про це повідомляє Reuters із посиланням на внутрішній урядовий документ Берліна, який потрапив до рук журналістів.

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Європейська комісія планує затвердити нову фінансову рамку ЄС на 2028 – 2034 роки. У поточному проєкті передбачено бюджет обсягом близько 2 трильйони євро, що значно перевищує попередню семирічну програму.

Для порівняння, бюджет Євросоюзу на 2021–2027 роки становив близько 1,3 трильйона євро. Однак ухвалення нового фінансового плану потребує підтримки всіх 27 країн-членів ЄС, оскільки рішення мають прийматися одностайно.

Німеччина є найбільшим фінансовим донором Європейського Союзу, тому Берлін виступає проти нинішніх параметрів бюджету. Уряд країни вважає запропоновані витрати надмірними та попереджає, що за таких умов досягти компромісу між державами буде складно.

Навіть після можливого скорочення на 400 мільярдів євро майбутній бюджет ЄС залишиться приблизно на 27% більшим, ніж чинний. За оцінками Німеччини, це може призвести до зростання її щорічного внеску до бюджету Євросоюзу понад 50 мільярдів євро.

Водночас у проєкті фінансової рамки закладено значну підтримку України. Йдеться приблизно про 100 мільярдів євро, які мають спрямовуватися через кредити та безповоротну допомогу. Ці кошти відіграють важливу роль у підтримці української бюджетної сфери та оборонного сектору.

Зверніть увагу! Експерти зазначають, що суперечка навколо бюджету ЄС пов'язана не лише з розміром витрат, а й із питанням розподілу фінансового навантаження між країнами-членами. Позиція Німеччини може суттєво вплинути на майбутні переговори, однак скорочення бюджету потребуватиме компромісу між усіма державами Євросоюзу.

Частина "оборонного" траншу від ЄС наразі на паузі

Нещодавно ми повідомляли, що наразі Україна ще не отримала повну виплату у розмірі 6 мільярдів євро з першого траншу кредиту від Євросоюзу. Річ у тім, що Київ подав на розгляд понад 250 контрактів на закупівлю дронів українського виробництва з запізненням.