Що відомо про гроші від ЄС для України

Тобто їх не встигли перевірити, про що пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

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Саме через це Україна до кінця червня поточного року змогла отримати лише частину суми. Джерело видання розповіло, що 250 контрактів це буквально тисячі сторінок тексту, деякі з них – ще не укладені та представлені лише як проєкти.

Потрібен час, щоб їх опрацювати, якщо підходити до цього серйозно,

– зазначив співрозмовник ЄП.

Станом на вівторок, 30 червня, виявилось можливим виплатити Україні лише 3,9 мільярда євро з запланованих 6 мільярдів. До того ж Київ подав контракти лише на 5 мільярдів євро з 6 мільярдів.

Тобто коли Єврокомісія завершить оцінку контрактів – Україна зможе отримати ще один переказ на суму 1,1 мільярда євро.

Водночас речники Єврокомісії повідомили, що ще частину траншу планують виплатити протягом найближчих днів.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо пояснила, що насправді жодної затримки немає – вже відбулась перша виплата більшого траншу. Вона додала, що це було цілком вчасно, і також є "даниною поваги всім зусиллям українських друзів".

Таким чином, підтримка від Євросоюзу продовжується. А затримки відбуваються через організаційні моменти. Однак представники ЄС вже підтвердили, що гроші незабаром будуть виплачені.

Що ще слід знати про допомогу від Євросоюзу

Нагадаємо, що гроші з кредиту від ЄС спрямують не лише на імпорт озброєння. Кошти передбачені також для фінансування контрактів з українськими виробниками.

У вівторок, 30 червня, до України надійшов перший оборонний транш. Мова йде про виплату у сумі 3,9 мільярда євро.