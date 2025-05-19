Німеччина більше не перешкоджатиме визнанню атомної енергетики "зеленою" в ЄС

Новий уряд Німеччини під керівництвом Фрідріха Мерца змінив підхід до атомної енергетики. Країна пішла назустріч Франції, де більшість електроенергії виробляється на АЕС.

Політика Німеччини змінилася

Берлін відмовився від попередньої жорсткої позиції та більше не блокуватиме ініціативи щодо прирівняння атомної енергетики до відновлюваних джерел у європейському законодавстві, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Німці кажуть нам: ми будемо вкрай прагматичними щодо питання ядерної енергетики,

– заявив високопоставлений французький дипломат, залучений до перемовин.

Раніше Берлін наполягав, що до екологічної енергетики мають належати виключно відновлювані джерела, які у 2024 році забезпечили понад 60% споживання електроенергії в країні.

Зауважте! Для Франції, де близько 70% електроенергії виробляється на АЕС, визнання атомної енергетики "зеленою" має ключове значення. Уряд Олафа Шольца, до складу якого входили "Зелені", був проти таких змін через ідеологічні причини.

Яка позиція Мерца

Після приходу до влади нового канцлера Фрідріха Мерца, позиція змінилася. Мерц, який критикував відмову від атомної енергетики у 2011 році, пообіцяв не повертати традиційні АЕС, але інвестувати в сучасні технології – зокрема в малі модульні реактори та ядерний синтез, який не залишає радіоактивних відходів.

Цікаво! Єдиною країною Євросоюзу, яка й далі категорично заперечує проти атомної енергетики, залишається Австрія.