Политика Германии изменилась

Берлин отказался от предыдущей жесткой позиции и больше не будет блокировать инициативы по приравниванию атомной энергетики к возобновляемым источникам в европейском законодательстве, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Читайте также Россия прекратит печатать сирийскую валюту: это будут делать другие страны

Немцы говорят нам: мы будем крайне прагматичными по вопросу ядерной энергетики,

– заявил высокопоставленный французский дипломат, вовлеченный в переговоры.

Ранее Берлин настаивал, что к экологической энергетике должны принадлежать исключительно возобновляемые источники, которые в 2024 году обеспечили более 60% потребления электроэнергии в стране.

Заметьте! Для Франции, где около 70% электроэнергии производится на АЭС, признание атомной энергетики "зеленой" имеет ключевое значение. Правительство Олафа Шольца, в состав которого входили "Зеленые", было против таких изменений по идеологическим причинам.

Какова позиция Мерца

После прихода к власти нового канцлера Фридриха Мерца, позиция изменилась. Мерц, который критиковал отказ от атомной энергетики в 2011 году, пообещал не возвращать традиционные АЭС, но инвестировать в современные технологии – в частности в малые модульные реакторы и ядерный синтез, который не оставляет радиоактивных отходов.

Интересно! Единственной страной Евросоюза, которая и дальше категорически возражает против атомной энергетики, остается Австрия.