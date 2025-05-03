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Как ЕС движется к возобновляемой энергетике
В ответ на это Европейский Союз поставил перед собой амбициозные цели по возобновляемой энергетике, чтобы отказаться от ископаемого топлива. Поскольку электрификация необходима для перехода от угля, нефти и газа, она является ключевым элементом энергетического перехода. Хотя был значительный прогресс в увеличении доли возобновляемой энергетики в энергетическом балансе ЕС, на который в 2024 году приходилось почти половина всего производства электроэнергии, спрос на электроэнергию также быстро растет.
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Внедрение электромобилей и электрификация систем отопления и охлаждения в зданиях означают, что нужно больше электроэнергии. Более того, центры обработки данных в Европе сейчас потребляют около 3% электроэнергии. По прогнозам, эта цифра почти удвоится к 2030 году из-за роста потребностей в обработке и хранении данных.
Только в Ирландии центры обработки данных в 2023 году потребили 21% общего количества электроэнергии, превышая показатели городских домохозяйств (18%). Этот всплеск потребления создал огромное давление на энергосистему Ирландии, предвещая аналогичные энергетические проблемы по всей Европе.
Достижение амбициозных целей ЕС в сфере чистой энергии требует модернизации устаревшей электросети континента, которая плохо оснащена для работы с быстрым ростом спроса. Энергосеть в ЕС является самой старой в мире, в среднем ей 45 – 50 лет.
Перегрузка сети – когда перегрузка препятствует поступлению электроэнергии к потребителю – уже приводит к расточительству возобновляемой энергии, а тысячи гигаватт проектов возобновляемой энергетики остаются в очередях на подключение. Без значительных модернизаций климатические амбиции Европы останутся далеко недостижимыми.
ЕС ввел План действий по сетям, но это только первый шаг. Сейчас Союз ежегодно инвестирует 33 миллиарда евро в сети распределения электроэнергии. Однако эксперты оценивают, что модернизация и расширение сети потребует не менее 584 миллиардов евро до 2030 года.
Именно поэтому, начиная с этого года, Европа должна удвоить свои ежегодные инвестиции до 67 миллиардов евро. Дополнительные средства необходимы для обеспечения передачи возобновляемой энергии туда, где она больше всего нужна, и для предотвращения ситуаций, которые тормозят проекты по электрификации.
К счастью, Европа может черпать вдохновение у своих коллег.
- В декабре Великобритания представила План действий по чистой энергетике, целью которого является достижение 100% чистой энергетики к 2030 году путем разблокирования 40 миллиардов фунтов стерлингов ежегодных инвестиций. В рамках этих усилий Национальная сеть Великобритании обязалась выделить 35 миллиардов фунтов стерлингов на передачу электроэнергии, включая 15 миллиардов фунтов стерлингов на увеличение мощности сети.
- Аналогично в прошлом году США запустили Инициативу федерально-штатного развертывания современной сети. Она сосредоточена на передовых технологиях передачи для расширения мощности сети.
Проблема не в технологиях, а в бюрократии
Как показывают эти инициативы, проблема заключается в политике, а не в технологиях. Процессы выдачи разрешений и планирования энергосистемы в Европе, как известно, являются медленными. Развертывание передачи может длиться до десяти лет, хотя само строительство занимает всего год – два.
Учитывая, что Европе нужно удвоить текущую пропускную способность межсетевых сетей в течение следующих 10 – 15 лет, чтобы достичь климатических и энергетических целей, ускорение процесса выдачи разрешений стало проблемой энергетической безопасности.
Чтобы решить эту проблему, политики должны оптимизировать процессы выдачи разрешений и применить скоординированный подход к планированию энергосистемы по всему ЕС. Законодательно установленные цели имеют решающее значение для обеспечения прозрачности для инвесторов и избежания трудностей в цепочке поставок.
Еще одной ключевой сферой для улучшения является оптимизация и распределение сети. Европейские политики должны предоставлять первоочередной приоритет запросам на подключение к сети от наиболее зрелых проектов и предлагать четкие рекомендации и сроки для системных операторов. Требование финансовых обязательств по резервированию распределенной мощности сети предотвратит спекуляции и обеспечит своевременное развертывание.
Следуя примеру Великобритании, Европейская Комиссия должна заменить устаревшую модель распределения мощности сети по принципу "кто первый пришел, тот первый обслуживается" на сбалансированное распределение мощности.
Почему в этой сфере важны инновации
Кроме изменений в политике и увеличения финансирования, Европа должна принять инновации. Традиционных решений, таких как динамическая оценка линий электропередач и строительство новых, больше недостаточно. Будущее – за технологиями "умных" сетей. Например, приложения с искусственным интеллектом могут помочь решить проблему перегрузок, долговременного хранения энергии, могут преодолеть нестабильность возобновляемых источников энергии. Искусственный интеллект также может улучшить существующую сетевую инфраструктуру, уменьшая потребность в трудоемком строительстве.
Но раскрытие потенциала технологии все еще потребует значительных инвестиций в исследования и разработки, а также стимулов для стартапов в этом секторе.
Без существенной модернизации своей энергосистемы Европа рискует растратить свой потенциал возобновляемой энергии и подорвать свои климатические цели. Время полумер прошло. Соглашение ЕС о чистой промышленности и План действий по доступной энергетике подчеркнули необходимость значительных инвестиций в энергосистему. Чтобы трансформировать свою энергетическую инфраструктуру, Европа должна удвоить финансирование, оптимизировать процессы выдачи разрешений и внедрять инновации.