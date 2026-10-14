Світло для Києва: НКРЕКП залучає нові потужності для порятунку енергосистеми

Постійні удари ворога по критичній інфраструктурі змушують регулятора шукати нестандартні шляхи для порятунку ситуації. Новий механізм має суттєво посилити стійкість мереж у столичному регіоні.

Що саме зміниться для столичного регіону

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, офіційно поширила дію механізму третинного регулювання на Київ та область. Це означає, що місцеві генеруючі потужності тепер зможуть продавати державі допоміжні послуги із забезпечення резервів заміщення, повідомляють у НКРЕКП.

Важливо! Такий крок дозволить оперативно перекривати дефіцит електроенергії в моменти пікових навантажень або після нових руйнувань.

Головна причина полягає у безпрецедентному посиленні російського терору проти української генерації. Ворог цілеспрямовано знищує великі електростанції, тому енергетикам доводиться спиратися на менші, локальні об'єкти.

За таких умов залучення додаткових потужностей до балансування енергосистеми набуває особливого значення,

– підкреслили у пресслужбі НКРЕКП.

Як це вплине на стабільність енергосистеми

Для пересічного споживача це рішення конвертується у більшу надійність електропостачання. Залучення київської генерації створює додаткову "подушку безпеки", яка допоможе енергетикам швидше балансувати систему між виробництвом і споживанням, зменшуючи ризики раптових блекаутів.

Нагадаємо! Тимчасовий порядок придбання допоміжних послуг був розроблений як антикризовий інструмент в умовах воєнного часу. Раніше цей механізм працював з обмеженнями, але через критичну ситуацію з генерацією восени 2026 року Регулятор був змушений масштабувати його на столицю. НКРЕКП продовжує адаптувати свої правила, щоб дати енергетикам більше фінансових та юридичних інструментів для втримання системи в робочому стані.

Раніше ми писали, що Росія вже практично щодня атакує енергетичну інфраструктуру та енергооб'єкти столиці та центральних регіонів. Вже зафіксовані значні пошкодження та руйнування на кількох обʼєктах.