Нобелівська премія з економіки: хто отримав її у 2025 році

Нобелівський комітет обрав лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Це відбулося у понеділок, 13 жовтня.

Що відомо про отримання Нобелівської премії з економіки у 2025 році?

Королівська шведська академія наук вирішила присудити Премію Шведського центрального банку з економічних наук Джоелу Мокіру, Філіппу Агйону та Пітеру Говітту, пише 24 Канал з посиланням на Нобелівський комітет.

Її надали за пояснення економічного зростання, зумовленого інноваціями. Однак її половина належить Джоелу Мокіру "за визначення передумов сталого зростання через технологічний прогрес", а друга половина – спільно для Філіппа Агйона та Пітера Говіта, "за теорію сталого зростання через творче руйнування".

Мокір використав історичні джерела, щоб з’ясувати причини того, як постійне економічне зростання стало новою нормою. Агйон і Говіт також досліджували механізми, що стоять за сталим зростанням,

– пояснили у Нобелівському комітеті.

У статті 1992 року вони створили математичну модель явища, яке отримало назву "творче руйнування": коли на ринок виходить новий і кращий продукт, компанії, що продають застарілі товари, зазнають збитків.

Нагадаємо! Нобелівська премія – це престижна нагорода. Цю міжнародну премію щорічно надають за революційні дослідження, внески у культуру чи науку, відкриття та винаходи. Нобелівську премію присуджують ще з 1901 року у галузях фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури та діяльності зі збереження миру.