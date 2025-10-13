Нобелевский комитет выбрал лауреатов премии Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Это произошло в понедельник, 13 октября.

Королевская шведская академия наук решила присудить Премию Шведского центрального банка по экономическим наукам Джоэлу Мокиру, Филиппу Агйону и Питеру Говитту, пишет 24 Канал со ссылкой на Нобелевский комитет.