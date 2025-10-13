13 октября, 13:03
Нобелевская премия по экономике: кто получил ее в 2025 году
Основні тези
- Джоэл Мокир, Филипп Агьон и Питер Говитт получили Нобелевскую премию по экономике 2025 года за исследование экономического роста через инновации.
- Половина премии досталась Джоэлу Мокиру за исследования технологического прогресса, а вторая половина — Филиппу Агйону и Питеру Говитту за теорию "творческого разрушения".
Нобелевский комитет выбрал лауреатов премии Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Это произошло в понедельник, 13 октября.
Королевская шведская академия наук решила присудить Премию Шведского центрального банка по экономическим наукам Джоэлу Мокиру, Филиппу Агйону и Питеру Говитту, пишет 24 Канал со ссылкой на Нобелевский комитет.