Нафтогаз отримає гроші від Норвегії: на що спрямують кошти від Осло
- Норвегія надасть Україні фінансування через ЄБРР для закупівлі газу, відновлення електромереж та ядерної безпеки.
- Фінансування є частиною пакета допомоги на 380 мільйонів євро для підтримки енергетичної безпеки України.
Нафтогаз отримає фінансування від Норвегії. Кошти будуть спрямовані на закупівлю газу.
Норвегія надасть грошову допомогу Україні
Гроші надійдуть через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), пише 24 канал з посиланням на Нафтогаз.
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Ця допомога є дуже важлива для стійкості енергосистеми,
– сказав керівник Групи Нафтогаз Роман Чумак та подякував Норвегії та ЄБРР за послідовну підтримку та допомогу Україні.
На сайті йдеться, що фінансування є частиною більшого пакета допомоги, який спрямований на підтримку енергетичної безпеки країни. Зокрема Норвегія виділяє близько 380 мільйонів євро на закупівлю газу, відновлення електромереж, аварійні генератори та ядерну безпеку.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре пояснив, що, крім зброї та боєприпасів, Україна найбільше потребує підтримки в енергетиці та навів приклад, що у Києві люди часто залишаються без електрики.
Тому енергетична підтримка, зокрема фінансування закупівлі газу, є важливим елементом допомоги Норвегії,
– зазначив Йонас Гар Стьоре.
Зауважте! Лише з початку 2024 року Росія здійснила 16 масованих атак по газовій інфраструктурі України.