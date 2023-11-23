Норвегія внесла 22 мільйони доларів до цільового фонду підтримки економіки України

Норвегія приєдналася до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Країна внесла до фонду 240 мільйонів крон, що приблизно дорівнює 22 мільйонам доларів США.

Що означає внесок Норвегії

Фонд SURE був заснований Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку MIGA на початку 2023 року для страхування інвестицій в Україні. Адже для повоєнної відбудови залучатимуться кошти приватних інвесторів, які необхідно захистити від воєнних ризиків.

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Внесок Норвегії став частиною багаторічної програми підтримки Nansen для України, і доповнює інше фінансування України, що надходить через Світовий банк:

Хочемо подякувати Норвегії за кошти, які вони направили до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Це дозволить підтримати окремі проєкти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку країни,

— зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як MIGA захищає інвестиції

Найближчим часом MIGA планує допомагати у фінансуванні торгівлі та постачанні необхідних товарів. Також вони хочуть підтримувати кредитування та ліквідність для маленьких компаній.

У довготривалій перспективі MIGA хоче страхувати від політичних ризиків великі проєкти у реальному секторі економіки. Головна мета фонду — допомагати у відновленні після війни, враховуючи поточні та майбутні потреби.

Тож внесок Норвегії ще й дозволить MIGA краще реагувати на великий попит на страхування воєнних ризиків під час активної фази війни та зменшити ризики для іноземних інвесторів, які беруть участь у відновленні та реконструкції України.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде запевнив, що Норвегія залишається непохитною у нашій підтримці свободи та відновлення України.