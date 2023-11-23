Что означает взнос Норвегии
Фонд SURE был основан Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка MIGA в начале 2023 года для страхования инвестиций в Украине. Ведь для послевоенного восстановления будут привлекаться средства частных инвесторов, которые необходимо защитить от военных рисков.
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Взнос Норвегии стал частью многолетней программы поддержки Nansen для Украины и дополняет другое финансирование Украины, которое поступает через Всемирный банк.
Хотим поблагодарить Норвегию за средства, которые они направили в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Это позволит поддержать отдельные проекты в реальном секторе, которые будут оказывать положительное влияние на экономику страны,
– отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Как MIGA защищает инвестиции
В ближайшее время MIGA планирует помогать в финансировании торговли и поставке необходимых товаров. Также они хотят поддерживать кредитование и ликвидность для маленьких компаний.
Взнос Норвегии еще и позволит MIGA лучше реагировать на большой спрос на страхование военных рисков во время активной фазы войны и уменьшить риски для иностранных инвесторов, участвующих в восстановлении и реконструкции Украины.