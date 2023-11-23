Что означает взнос Норвегии

Фонд SURE был основан Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций Всемирного банка MIGA в начале 2023 года для страхования инвестиций в Украине. Ведь для послевоенного восстановления будут привлекаться средства частных инвесторов, которые необходимо защитить от военных рисков.

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Взнос Норвегии стал частью многолетней программы поддержки Nansen для Украины и дополняет другое финансирование Украины, которое поступает через Всемирный банк.

Хотим поблагодарить Норвегию за средства, которые они направили в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Это позволит поддержать отдельные проекты в реальном секторе, которые будут оказывать положительное влияние на экономику страны,

– отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как MIGA защищает инвестиции

В ближайшее время MIGA планирует помогать в финансировании торговли и поставке необходимых товаров. Также они хотят поддерживать кредитование и ликвидность для маленьких компаний.

Заметьте! В долгосрочной перспективе MIGA хочет страховать от политических рисков большие проекты в реальном секторе экономики. Главная цель фонда – помогать в восстановлении после войны, учитывая текущие и будущие потребности.

Взнос Норвегии еще и позволит MIGA лучше реагировать на большой спрос на страхование военных рисков во время активной фазы войны и уменьшить риски для иностранных инвесторов, участвующих в восстановлении и реконструкции Украины.

К слову! Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заверил, что Норвегия остается непоколебимой в нашей поддержке свободы и восстановления Украины.