Що означає внесок Норвегії

Фонд SURE був заснований Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку MIGA на початку 2023 року для страхування інвестицій в Україні. Адже для повоєнної відбудови залучатимуться кошти приватних інвесторів, які необхідно захистити від воєнних ризиків.

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Внесок Норвегії став частиною багаторічної програми підтримки Nansen для України, і доповнює інше фінансування України, що надходить через Світовий банк:

Хочемо подякувати Норвегії за кошти, які вони направили до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Це дозволить підтримати окремі проєкти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку країни,

— зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як MIGA захищає інвестиції

Найближчим часом MIGA планує допомагати у фінансуванні торгівлі та постачанні необхідних товарів. Також вони хочуть підтримувати кредитування та ліквідність для маленьких компаній.

Зауважте! У довготривалій перспективі MIGA хоче страхувати від політичних ризиків великі проєкти у реальному секторі економіки. Головна мета фонду — допомагати у відновленні після війни, враховуючи поточні та майбутні потреби.

Тож внесок Норвегії ще й дозволить MIGA краще реагувати на великий попит на страхування воєнних ризиків під час активної фази війни та зменшити ризики для іноземних інвесторів, які беруть участь у відновленні та реконструкції України.

До слова! Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде запевнив, що Норвегія залишається непохитною у нашій підтримці свободи та відновлення України.