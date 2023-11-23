Що означає внесок Норвегії
Фонд SURE був заснований Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку MIGA на початку 2023 року для страхування інвестицій в Україні. Адже для повоєнної відбудови залучатимуться кошти приватних інвесторів, які необхідно захистити від воєнних ризиків.
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Внесок Норвегії став частиною багаторічної програми підтримки Nansen для України, і доповнює інше фінансування України, що надходить через Світовий банк:
Хочемо подякувати Норвегії за кошти, які вони направили до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE). Це дозволить підтримати окремі проєкти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку країни,
— зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Як MIGA захищає інвестиції
Найближчим часом MIGA планує допомагати у фінансуванні торгівлі та постачанні необхідних товарів. Також вони хочуть підтримувати кредитування та ліквідність для маленьких компаній.
Тож внесок Норвегії ще й дозволить MIGA краще реагувати на великий попит на страхування воєнних ризиків під час активної фази війни та зменшити ризики для іноземних інвесторів, які беруть участь у відновленні та реконструкції України.