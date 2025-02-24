Норвегія виділить мільйон євро Україні: прем’єр країни розповів, на що спрямовані кошти
- Норвегія виділить мільярд євро на гуманітарну та цивільну допомогу Україні у 2025 році, зокрема 300 мільйонів євро на енергетичну підтримку.
- Кошти будуть спрямовані на енергетичну безпеку, гуманітарну допомогу, оперативну підтримку, розвиток бізнесу та громадянське суспільство.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що його країна виділить мільярд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році. Йдеться про пакет допомогу, яку уряд країни анонсував напередодні.
Норвегія надасть нову допомогу Україні
Тепер Йонас Гар Стрьоре повідомив про неї офіційно, пише 24 канал з посиланням на слова політика на пленарному засіданні форуму "Підтримай Україну".
Ми виділимо мільярд євро на гуманітарну підтримку та підтримку цивільних,
– заявив норвезький прем’єр-міністр.
Він додав, що почув запит президента України Володимира Зеленського щодо підтримки у сфері енергетики. Тому, за словами Йонаса Гар Стьоре, "буде виділений пакет на 300 мільйонів євро підтримки енергетики".
Так цивільна допомога в обсязі 12,5 мільярдів норвезьких крон (це близько 1 мільярда євро) буде розподілена таким чином:
- енергетична безпека та енергопостачання, включаючи ядерну безпеку та закупівлю газу;
- гуманітарна допомога;
- оперативна підтримка та реабілітація;
- розвиток бізнесу та приватного сектору;
- громадянське суспільство.
Зокрема Стьоре наголосив, що "нічого не може бути про Україну без України".
Але хочу прямолінійно висловитися: Європа не може просто підняти руку й сказати "ось тут ми, дайте нам місце за столом перемовин", бо американський президент може сказати "а навіщо ви потрібні, що ви можете внести?" Ось це і є частина того діалогу, який вже триває 4-5 тижнів,
– пояснив очільник норвезького уряду.
Зауважте! Згідно з його слів, саме тому Європа й Україна має здобути це місце за допомогою політичної, військової, економічної сили.